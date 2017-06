Il Governo snellisce le procedure edilizie

In attesa della revisione generale dell’ordinamento edilizio – la cui consultazione è prevista ancora nel corso di quest’anno – il Consiglio di Stato ha adottato delle modifiche puntuali del Regolamento della legge edilizia che attuano dei cambiamenti intervenuti a livello di diritto superiore e mirano ad alleggerire e velocizzare la trattazione delle domande di costruzione. Esse riguardano anzitutto gli interventi che producono più di 200 mc di materiale edile oppure materiale nocivo per l’ambiente o la salute, come ad esempio l’amianto. Per questo tipo di interventi, si prevede che nella domanda di costruzione l’istante fornisca direttamente tutte le informazioni previste dall’Ordinanza federale sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti, quali la tipologia, la qualità e la quantità dei materiali movimentati. Nell’ottica dello snellimento della procedura è stata inoltre precisata l’esenzione dall’obbligo della domanda di costruzione la semplice sostituzione di serramenti su edifici abitativi, a condizione che gli stessi siano stati posati dopo il 1. gennaio 1991 (ciò che esclude la presenza di amianto), che l’intervento non concerna edifici situati nei nuclei o in zone protette e che l’istante annunci l’intervento al municipio. In tema di protezione antincendio è stata attuata la decisione – adottata lo scorso 20 settembre dal Gran Consiglio nell’ambito del pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali – di eliminare il compito, finora attribuito ad un organo cantonale, di esprimere un parere all’indirizzo del Municipio sulla ricevibilità dell’attestato di conformità antincendio elaborato dal tecnico riconosciuto nelle domande di costruzione concernenti edifici o impianti con un rischio accresciuto per le persone. Infine sono state meglio definite alcune disposizioni organizzative, quali la timbratura dei piani e la possibilità, per i municipi, di trasmettere i dati della domanda di costruzione ai servizi dipartimentali per via informatica.

(Ats)