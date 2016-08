Il Governo: "Votate i controprogetti"

Il Consiglio di Stato ha presentato questa mattina la propria posizione sui due temi cantonali in votazione il 25 settembre. L’Esecutivo raccomanda di votare “no” sia all’iniziativa popolare dell’MPS “Basta col dumping salariale in Ticino” sia all’iniziativa popolare costituzionale “Prima i nostri”, mentre all’unanimità sostiene i rispettivi controprogetti approvati dal Gran Consiglio il 22 giugno.

"Dopo il voto del 9 febbraio 2014 è cresciuta l’attenzione su alcune dinamiche come la pressione salariale, la concorrenza tra lavoratori residenti e stranieri, e la migrazione. Ma il Governo non è rimasto con le mani in mano", ha sottolineato il presidente Paolo Beltraminelli, ricordando il lavoro che da ormai oltre due anni vede impegnato il CdS per l’attuazione dell’iniziativa del 9 febbraio in primis con l’elaborazione della clausola di salvaguardia.

"Entrambe le iniziative sono accattivanti, ma attenzione – ha spiegato Beltraminelli - creano grandi aspettative nei cittadini con soluzioni impraticabili o troppo onerose". Meglio sarebbe quindi optare per i rispettivi controprogetti, illustrati questa mattina dai due relatori: Raffaele De Rosa (PPD) e Fabio Bacchetta Cattori (PPD).

Basta col dumping salariale

De Rosa ha sottolineato come questa proposta sia "seria, equilibrata e praticabile, in grado di combattere il cancro del dumping salariale valorizzando il ruolo del partenariato sociale e fornendo sostegno alle Commissioni paritetiche".

L’iniziativa dell’MPS, secondo il consigliere di Stato Christian Vitta "sminuirebbe e indebolirebbe il ruolo del partenariato sociale, chiedendo l’intervento dello Stato anche nei settori in cui vige già un Contratto collettivo di lavoro". La richiesta di garantire un ispettore ogni 5mila lavoratori e una statistica annuale complessiva di contratti di lavoro e salari determinerebbe un aggravio annuale sulle casse dello Stato per 10 milioni.

Prima i nostri

“Prima i nostri”, rappresenta invece secondo il Governo una soluzione "inattuabile", una "proposta declamatoria dalla scarsa portata pratica, come ha rilevato anche una perizia del prof. Giovanni Baggini dell’Università di Zurigo", ha spiegato Vitta.

Il controprogetto, al contrario, rappresenta "una soluzione più concreta per raggiungere i giusti obiettivi", ha spiegato Fabio Bacchetta Cattori. In particolare, traduce i "condivisibili intenti dell’iniziativa in obiettivi della politica esterna del Cantone, anziché definirli come vaghi diritti di politica economica, politica sociale o degli stranieri, ambiti nei quali il Cantone non ha le competenze formali per legiferare".

Niente effetto sospensivo

Il Tribunale federale ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel ricorso presentato dal coordinatore dell’MPS Giuseppe Sergi sull’iniziativa “Basta con il dumping salariale in Ticino”. Quindi, indipendentemente dalla decisione definitiva sul ricorso, la votazione avrà luogo il 25 settembre.

