Il lusso rallenta, l'occasione vola

di Nicola Mazzi

Che anno è stato il 2017 per il mercato immobiliare? È una delle domande che abbiamo posto ad Alberto Montorfani (segretario della SVIT-Associazione svizzera dell’economia immobiliare).

Signor Montorfani iniziamo dalle transazioni immobiliari, come sono andate lo scorso anno?

Ci sono delle differenze. Per esempio il numero di transazioni per la compravendita dei terreni è in aumento. Ciò significa che esiste un interesse ad acquisire potenzialità di sviluppo futuro. Invece il numero di transazioni sia per le Proprietà per piani (PPP) sia per le case unifamiliari (anche se la classica casetta è diventata ormai merce rara) è rimasto stabile, con un calo del prezzo medio.

I dati definitivi non ci sono ancora, ma qual è la sua impressione?

In generale osservo una buona vivacità del mercato immobiliare. Vedo sempre un notevole interesse all’acquisto, malgrado il calo della domanda di alcuni segmenti di mercato. Per esempio si fa più fatica a comprare o a vendere gli oggetti più cari, quelli di alto livello come la villa con la piscina. Invece, non mancano buone offerte per un mercato degli appartamenti che definisco d’occasione. Sono quelli già abitati e che vengono rivenduti.