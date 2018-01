Il mattone resiste alle pressioni

di Martina Salvini

Direttore, che anno è stato il 2017?

Il settore ticinese della costruzione ha vissuto un anno di sostanziale stabilità, pur denotando importanti differenze secondo regione e genere di attività. Le occasioni di lavoro, in generale, non sono mancate anche se la sfrenata concorrenza interna ed estera ha portato ad una costante pressione dei prezzi delle offerte allo scopo di riuscire ad accaparrarsi nuove commesse. Una dinamica, questa, che indebolisce le imprese in quanto erode le riserve, genera mancanza di liquidità e frena gli investimenti aziendali minacciando il sano spirito imprenditoriale che dovrebbe garantire il futuro di ogni azienda. L’acquisizione dei lavori è però un’attività molto delicata per tutte le aziende in quanto è determinante per dare continuità ai posti di lavoro che, in Ticino, ricordo sono circa 8mila nel solo settore principale della costruzione.

Ci sono state differenze tra i settori?

I nostri settori di attività si possono distinguere in tre categorie: edilizia, genio civile e lavori in sotterraneo. L’edilizia, in particolare quella abitativa, continua a beneficiare della spinta fondamentale dei bassi tassi ipotecari. Anche in questo ambito, il 2017 ha però dato segnali chiari di assestamento con l’aumento del tasso di sfitto pure per le nuove abitazioni. Il genio civile e i lavori in sotterraneo vivono essenzialmente di opere pubbliche e in questo ambito si è sentita la chiusura di alcuni importanti cantieri. Nuovi progetti sono però iniziati e altri caratterizzeranno il futuro dei lavori di manutenzione e ampliamento della nostra rete viaria. Altre differenze importanti per la nostra attività sono di carattere regionale. Le zone di montagna soffrono un generale calo dell’attività edile, in parte conseguenza del blocco delle residenze secondarie e del cambiamento in atto a livello generazionale per quanto riguarda i luoghi scelti per le vacanze anche di breve durata.

Cosa vi attendete per i prossimi mesi?

I prossimi mesi corrispondono a quelli invernali, notoriamente difficili per il settore principale della costruzione. Saranno però determinanti al fine di acquisire nuove commesse visto che le attuali riserve di lavoro si aggirano attorno ai tre-quattro mesi. Sarebbe bello poter assistere a una politica di acquisizione che permetta alle aziende di formulare prezzi non troppo bassi e il ruolo della nostra associazione e dei vari organi di controllo sarà proprio quello di continuare a vigilare affinché le aziende si possano confrontare in un contesto di concorrenza leale. In sostanza, chiediamo a ogni concorrente il rispetto delle leggi e dei contratti collettivi in vigore sul nostro territorio.