Il nuovo capogruppo PPD sarà Agustoni

Il gruppo PPD+GG in Gran Consiglio ha scelto oggi, all'unanimità, chi assumerà la carica di capogruppo al posto di Fiorenzo Dadò che mercoledì scorso ha comunicato ai suoi colleghi la scelta di lasciare il ruolo, dal momento che ha assunto la presidenza del Partito.

Si tratta dell'avvocato Maurizio Agustoni, il quale assumerà la carica a partire dal 1. luglio. L’attuale vicecapogruppo, Raffaele De Rosa, non ha sollecitato il mandato poiché molto impegnato, in qualità di sindaco, nella costruzione del nuovo Comune di Riviera.

Maurizio Agustoni di Mendrisio, classe 1982, avvocato e notaio, è stato eletto in Gran Consiglio nel 2011. Attualmente è membro della Commissione speciale procedura elezione magistrati, della Commissione controllo mandato pubblico BancaStato, della Commissione speciale costituzione e diritti politici e della Commissione legislazione. Agustoni vanta una lunga e solida formazione politica, avendo iniziato la sua attività in giovane età nel movimento giovanile del PPD – divenendone presidente dal 2007 al 2011 – per continuare poi con la vicepresidenza del Partito cantonale – dal 2013 al 2015 – durante il periodo di conduzione di

Giovanni Jelmini.

Maurizio Agustoni andrà ad affiancare Fiorenzo Dadò, Marco Passalia, Giorgio Fonio e Nicolò Parente alla conduzione strategica del Partito.

(Red)