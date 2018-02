"Il patrimonio si racconta"

"Il patrimonio si racconta": questo il titolo dell’esposizione con cui il Canton Ticino partecipa all’Anno europeo del Patrimonio culturale. La manifestazione, promossa dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) tramite la Divisione della cultura e degli studi universitari (DCSU), si terrà dal 4 settembre al 7 ottobre 2018 presso il castello di Sasso Corbaro a Bellinzona, proporrà un percorso articolato in più tappe attraverso il quale scoprire la ricchezza e la diversità del patrimonio culturale ticinese e il grande lavoro di chi si occupa di proteggerlo, comunicarlo e trasmetterlo alle generazioni future.

l 2018 è l’Anno europeo del Patrimonio culturale e la Confederazione ha deciso di partecipare all’iniziativa con numerosi progetti a livello federale, cantonale e locale. In Ticino, il DECS, per il tramite della DCSU, organizzerà l’esposizione "Il patrimonio si racconta", in collaborazione con il Dipartimento del Territorio (DT), il Dipartimento delle Finanze e dell’Economia (DFE) e diversi altri soggetti coinvolti a vario titolo nella tutela e valorizzazione dei beni culturali e artistici ticinesi. Partner del progetto anche la SUPSI, per quanto riguarda la curatela e l’allestimento. La SRGSSR sarà media partner dell’iniziativa Patrimonio 2018 per tutta la Confederazione.

Le informazioni sul progetto e su altre iniziative di importanza cantonale saranno regolarmente pubblicate sul sito della DCSU e dell’Osservatorio culturale del Cantone Ticino (www.ti.ch/oc). Per l’Anno europeo del Patrimonio culturale la Confederazione ha varato un sito internet con numerose informazioni: www.patrimonio2018.ch.

