Il Piano cantonale delle aggregazioni avanza

I risultati raccolti durante la seconda fase della consultazione del Piano cantonale delle aggregazioni (PCA) sono stati presentati oggi a Bellinzona. Il Consiglio di Stato ha inoltre illustrato gli orientamenti futuri del progetto, che confluiranno nel rapporto definitivo e nel relativo messaggio i quali saranno sottoposti al Gran Consiglio.

Il PCA propone un Ticino a 27 Comuni – e non più a 23- definiti in base a quanto emerso dalla prima consultazione generale e dalla consultazione degli agglomerati. Anche nella seconda fase sono stati coinvolti tutti gli attori. A Comuni, partiti politici e associazioni di comuni sono state poste domande concernenti la modalità di attuazione del piano e gli incentivi cantonali per la sua attuazione. Ai comuni è stato chiesto di valutare la suddivisione della loro regione in scenari aggregativi. Hanno risposto 97 dei 115 Comuni, ossia l’84% degli enti locali, corrispondenti al 96% della popolazione; 2 associazioni di comuni; 5 partiti politici cantonali rappresentati in Gran Consiglio e vi sono inoltre state 8 prese di posizione spontanee.

Per il seguito del progetto, il Consiglio di Stato ha risolto di integrare per quanto possibile le indicazioni più largamente condivise da Comuni ed enti consultati, adattando o non confermando quelle misure che invece hanno suscitato contrapposizione delle risposte o poca adesione. In sintesi è emerso che:

Gli scenari aggregativi del PCA possono essere attuati in tappe successive.

Eccezionalmente e a condizioni restrittive possono essere approfondite eventuali aggregazioni tra comuni non contigui, inseriti nello stesso scenario PCA.

Progetti promossi dalle collettività locali ma sostanzialmente divergenti dal PCA possono essere avviati, purché non implichino conseguenze rilevanti sulla congruenza, l’equilibrio e la sostenibilità degli altri scenari aggregativi.

Vengono stralciate le misure collegate alla perequazione.

Gli incentivi finanziari all’attuazione del PCA sono confermati, mantenendo la dotazione proposta (120 milioni lordi, pari a 73,8 mio netti deducendo i contributi già decisi), e sono riuniti in un unico credito quadro.

Gli incentivi finanziari non hanno una durata limitata e verranno definiti di volta in volta, tenuto conto delle specificità dei comuni coinvolti.

Gli aspetti finanziari

L’impegno finanziario complessivo per il Cantone ammonta a 120 milioni lordi di franchi: dedotti i contributi già decisi sarà pari a 73,8 milioni netti. Verrà proposta la costituzione di un unico credito quadro destinato agli incentivi finanziari.

Gli incentivi finanziari non avranno una durata limitata e non verranno definiti in maniera automatica, ma varieranno a seconda del progetto aggregativo.

