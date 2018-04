Il pirata della strada verso il carcere

Si era fatto beffe della giustizia svizzera Christian R., il pirata della strada tedesco che, nel luglio del 2014, aveva superato decine di auto nella galleria del San Gottardo. A bordo della sua BMW Z4 aveva superato i 200 chilometri all’ora fino a che la polizia lo aveva fermato, dopo un inseguimento. Ma pensava di averla fatta franca rientrando in Germania.

Il 42enne, lo ricordiamo, è stato condannato a 30 mesi di carcere, 12 dei quali da trascorrere dietro le sbarre. Condanna che il Pubblico ministero di Stoccarda aveva chiesto al Tribunale distrettuale di rendere «applicabile» anche in Germania. La richiesta, rigettata in prima istanza, è stata ora accolta dal Tribunale d’Appello del Baden-Württemberg, come riferisce il Blick.

Intanto, qualche settimana fa il Dipartimento federale di giustizia e polizia, dietro richiesta dell'autorità ticinese, ha bandito per 10 anni il pirata della strada, che non potrà entrare in Svizzera fino al 10 luglio 2027, come stabilito dalla Segreteria di Stato della migrazione.

(Red)