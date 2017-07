Il più bel villaggio? 3 ticinesi in finale

Anche quest'anno, per la quinta volta, gli svizzeri possono eleggere il villaggio più bello del Paese. Lo scorso anno ad essere stato più votato, lo ricordiamo, era stata Morcote, paesino che ha letteralmente sbaragliato la concorrenza.



Quest’anno una giuria presenziata dai famosi moderatori televisivi Nik Hartmann (rappresentante per la Svizzera tedesca), Annina Campell (rappresentante per la Svizzera retoromancia), Mélanie Freymond (rappresentante per la Romandia) e dal musicista Sebalter (rappresentante per la Svizzera italiana) ha contribuito a preselezionare i 50 villaggi più belli. Nel girone finale hanno ottenuto il maggior numero di voti del pubblico: Iseltwald (BE), Menzberg (LU), Schwellbrunn (AR), Grimentz (VS), Les Diablerets (VD), Les Marécottes (VS), Aquila (TI), Rasa (TI), Sonogno (TI), Falera (GR), Tschlin (GR), Vrin (GR).



Fino al 24 agosto sarà possibile votare su Ilpiubelvillaggio.ch per eleggere il più bel villaggio della Svizzera. Nelle prossime settimane i 12 villaggi finalisti verranno brevemente presentati nelle riviste Schweizer Illustrierten, L'illustré e il Caffè e sui canali televisivi SRF, RTS, RSI e RTR. Il 7 settembre sarà reso noto il villaggio vincitore.



(Red)