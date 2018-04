Il PPD non esclude le primarie

Il partito, riunito in comitato a Breganzona, affila le armi per le prossime elezioni cantonali. Pronto a partire anche un formulario per allestire il programma e le liste.

Un formulario per allestire il programma e le liste per le prossime elezioni cantonali, senza escludere la possibilità di ricorrere alle primarie. Il PPD si prepara all’appuntamento elettorale del prossimo anno, e lo fa sollecitando la base, chiamata a dire la sua. Sì, perché come ha ribadito il presidente Fiorenzo Dadò questa sera al comitato cantonale, «da oggi ad aprile 2019 abbiamo parecchio lavoro da fare». «La strada è in salita» e i «venti non troppo favorevoli», ma il partito è vivo e ha voglia di fare. Dal sondaggio che sarà inviato a casa, usciranno i risultati che serviranno per stilare una lista di nomi e una serie di proposte. «Un programma che dovrà essere pragmatico, un manifesto composto da 15 punti chiave», ha spiegato. Nei giorni scorsi, inoltre, le sezioni dei distretti hanno ricevuto una lettera per iniziare a preparare una lista per il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato. Alla Commissione cerca spetterà poi il compito di valutare i candidati e redigere un rapporto entro la fine dell’estate. «Non possiamo escludere che ci saranno delle primarie, così come avvenuto per la presidenza», ha evidenziato Dadò.

L’invito del presidente del PPD è comunque quello di fare squadra. «L’ambizione delle persone è un motore potente di crescita, ma va incoraggiata quando questa coincide in modo chiaro con gli interessi collettivi. Se qualcuno pensa di poter approfittare del marasma non avrà terreno fertile. Nessuno ha diritto di prelazione», ha sentenziato.

Guardando all’oggi, invece, Dadò ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe. «Non entro nel merito di come Beltraminelli abbia gestito la questione Argo1 con i suoi collaboratori, tuttavia alcuni recenti attacchi non sono tollerabili: non possiamo accettare che per ogni questione del DSS il capro espiatorio del “malandazzo” diventi Beltraminelli. È ora che tutti i responsabili vengano chiamati alla cassa». L’invito di Dadò è di «iniziare a guardare in casa propria». «Chi ha nominato i due funzionari liberali radicali pasticcioni? Chi ha condotto il DSS per una sfilza di anni conciandolo nel modo in cui è ridotto? È ora di dire basta a questo stupro della verità», ha chiesto provocatoriamente. Ma non è tutto, perché di fronte «all’insufficiente controllo dei soldi pubblici», il PPD ha deciso di presentare un’iniziativa volta a creare un tribunale indipendente eletto dal popolo «che tenga d’occhio i conti pubblici». Insomma, «un autentico tribunale della trasparenza finanziaria che rimetta in ordine la situazione».

(MS)