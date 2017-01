"Il PPD torni ad essere popolare"

È iniziato alle 16 al'Espocentro di Bellinzona il Congresso del PPD che oggi saluta ufficialmente il nuovo presidente Fiorenzo Dadò. Viene inoltre varato il nuovo statuto del partito.

Simonetta Biagio Simona ha introdotto i lavori ricordando le prossime elezioni della grande Bellinzona e del nuovo comune della Riviera e ha lanciato un appello a rinnovare la fiducia.

È poi salito sul palco il coordinatore uscente Filippo Lombardi, il quale ha ricordato il lavoro svolto nei mesi passati con l'obiettivo di "rimettere in sesto la macchina del partito per consegnarla al nuovo pilota". Lombardi ha anche richiamato anche che il pilota da solo non va nessuna parte ma occorre la benzina, quindi il sostegno di tutta la base del PPD. Il suo intervento è stato salutato con un lungo applauso di ringraziamento er il lavoro svolto in questi mesi.

Il congresso ha poi ratificato all’unanimità l’elezione di Fiorenzo Dadò quale presidente. Il nuovo presidente nel suo interevnto ha toccato alcuni aspetti chiave quali la riorganizzazione del segretariato sotto Niccolò Parente, il consolidamento finanziario del partito e del PEL e il rinnovamento dell’immagine del PPD che “merita una riflessione onesta e coerente con i principi che sostengono il partito” e soprattutto, ha detto, “dobbiamo tornare ad essere popolari nei fatti e seguendo il nostro nome”. Dadò ha anche ricordato il sostegno del PPD alla petizione lanciata nei mesi scorsi sul completamento di AlpTransit e ha consluo il discorso ringraziando la sua famiglia.

Il rinnovamento passa anche dalla scelta di due giovani deputati quali Giorgio Fonio (classe 1984) e Marco Passalia (classe 1981) come vicepresidenti.

L'ufficio presidenziale è composto da Paolo Beltraminelli, Linda Müller, Maurizio Agustoni, Claudio Franscella e Niccolò Parente.

(NM)