Il PPD vuole correre in aiuto agli over 50

Nella foto, da sinistra, il vicepresidente PPD Giogio Fonio, il presidente Fiorenzo Dadò e Nicolò Parente durante la presentazione delle proposte del partito per contrastare il problema della disoccupazione nelle fascie d'età over 50.

Il PPD ha presentato questa mattina a Chiasso una strategia volta ad aiutare gli over 50 disoccupati o che si trovano in assistenza, attraverso una modifica di legge dell’articolo 5 della Legge sul rilancio all’occupazione (L-rilocc) che tratta dell’assegno di inserimento professionale.

Sono infatti 8'100 le persone che vivono grazie agli aiuti statali, 10mila sono i senza lavoro e sono ben 110mila le persone che ricevono dei sussidi di cassa malati. "È inaccettabile che in un Paese come il nostro ci sia una persona di 60 anni che finisca in assistenza. Dobbiamo proteggere questa fascia di popolazione, senza ovviamente dimenticare gli altri", ha sottolineato il presidente popolare democratico Fiorenzo Dadò durante la conferenza stampa.

L’aiuto che si vuole dare non è solo per il lavoratore, ma anche per l’azienda, per far sì che da un lato la persona sia stimolata a uscire dalla disoccupazione e si trovi un lavoro, d’altro lato si vuole invogliare la ditta ad assumere questi lavoratori. Come detto si vuole agire sull’articolo 5 della Ri-Locc e cioè sull’assegno all’inserimento professionale. Il partito chiede di rimodulare il sussidio in base all’età del disoccupati, garantendone un prolungamento oltre gli attuali 12 mesi.

Il PPD crede che tutto ciò possa venire finanziato attraverso i fondi ricevuti dalla BNS. Nel 2018 il nostro Cantone avrà infatti 56 milioni invece dei 28 previsti. "Crediamo che usare questi fondi per i disoccupati in difficoltà sia una priorità. E se ci sono i soldi per gli sgravi fiscali ci sono anche per questi aiuti sociali", ha concluso Dadò.

(N.M.)