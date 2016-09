Il progetto "Ticino Ticket" è ora realtà

È stato presentato nel primo pomeriggio di oggi, alla stampa, il progetto "Ticino Ticket", che prevede di offrire ai turisti che pernottano in Ticino, nel 2017, un titolo di trasporto che permetta di muoversi liberamente con i mezzi pubblici durante il soggiorno nel Cantone Ticino. Un modo per ridare slancio all’intero settore turistico ticinese.

Come ha sottolineato il direttore del Dipartimento delle finanze e dell'economia Christian Vitta, "l’idea è nata in concomitanza con l’apertura della nuova galleria di base del San Gottardo e si presenta come un’ottima occasione per sfruttare al meglio questa nuova opportunità e il momento storico che il nostro Cantone si appresta a vivere". Il Ticino è la prima grande regione a vocazione turistica ad avere introdotto questa novità a livello svizzero. "Il progetto - ha aggiunto il direttore del Dipartimento del territorio Claudio Zali - permetterà al Ticino di profilarsi anche come destinazione sensibile al tema della mobilità sostenibile".

L'offerta nel dettaglio

L’offerta è destinata agli ospiti che pernottano in alberghi, ostelli della gioventù e campeggi. Dal 1° gennaio 2017 il turista che pernotterà in Ticino beneficerà di un valore aggiunto concreto: al momento del suo arrivo in hotel riceverà una carta giornaliera (dal valore di più di 50 franchi) con validità fino al giorno della partenza. A trasformare il progetto in realtà sarà l’Agenzia Turistica Ticinese (ATT), che nei prossimi mesi si occuperà della concretizzazione e, in seguito, della gestione e della promozione di "Ticino Ticket".

I costi totali del progetto ammontano a 5,65 milioni e comprendono il costo dei titoli di trasporto e i costi per lo sviluppo, la gestione, la comunicazione e il monitoraggio. Il suo finanziamento è così ripartito: 50% aumento vincolato della tassa di soggiorno di 1,10 franchi (per gli ospiti delle categorie già citate); 25%, sponsorizzazioni e partnership; 13% politica economica regionale e altri introiti; 12% attori del settore turistico: Agenzia Turistica Ticinese (ATT) e Organizzazioni Turistiche Regionali (OTR).

Gli altri partner

Il Consiglio di Stato e gli attori del mondo turistico ticinese (ATT, OTR, Hotelleriesuisse Ticino, GastroTicino e Associazione Campeggi Ticino) sostengono il progetto. Vista la sua valenza strategica, quest’ultimo ha anche raccolto il sostegno da parte di importanti partner istituzionali quali le Ferrovie federali svizzere (FFS), AutoPostale Svizzera SA, la Comunità tariffale Arcobaleno e BancaStato.

Per le FFS, con l’apertura della galleria di base del San Gottardo il Cantone Ticino si fa più vicino, in particolare per chi abita nella Svizzera tedesca. Per i turisti, grazie al "Ticino Ticket" e al fatto che il viaggio da nord delle Alpi sarà più breve, si aprono nuove e più attrattive possibilità per un lungo fine settimana o per le vacanze in Ticino. “Le FFS sostengono questa offerta perché è una situazione win-win per tutti i partner coinvolti e porta sinergie nel settore della mobilità sostenibile”, ha affermato Jeannine Pilloud, Capo della Divisione Viaggiatori delle FFS.

Per AutoPostale Svizzera SA, invece, ogni iniziativa volta alla valorizzazione del territorio è la benvenuta. "Tutti i turisti presenti in Ticino avranno la possibilità di scoprire e apprezzare ogni angolo del Cantone con i mezzi di trasporto pubblici. AutoPostale è in prima linea: dal trasporto urbano a quello regionale. La capillarità del servizio e la continua ricerca di soluzioni innovative caratterizzano l’azienda che, proprio in Ticino, ha istituito la roccaforte del trasporto sostenibile. Infatti, con ben 11 veicoli a propulsione ibrida (8 nel Bellinzonese e 3 nel Mendrisiotto), è la regione di AutoPostale con il maggior numero di bus dotati di tale tecnologia. Tutto ciò, coadiuvato all'incentivo dell'uso dei mezzi pubblici anche per i turisti, significa che lo sforzo relativo alla costante ricerca di una migliore sostenibilità ambientale ha una duplice valenza: limitare il traffico privato e, parallelamente, migliorare la qualità stessa del trasporto pubblico". AutoPostale monitorerà l'andamento della domanda di trasporto e cercherà di fornire il miglior servizio possibile, ciò grazie all’ottima collaborazione a livello cantonale con tutte le imprese di trasporto coinvolte.

Per BancaStato il progetto Ticino Ticket rappresenta un contributo concreto all’importante settore del turismo cantonale e allo sviluppo di una mobilità sostenibile ed è quindi perfettamente in linea con lo scopo dell’Istituto. Per questa ragione BancaStato ha deciso di appoggiare quest’importante iniziativa, che rientra nel suo scopo di favorire lo sviluppo economico del Cantone.

(Red)