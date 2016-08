Il Red Bull Alpenbrevet torna a Lugano

Sabato 3 settembre la celebre e strampalata corsa per motorini torna per la seconda volta nel nostro Cantone, a Lugano. Presenti anche Borradori e Pedrosa.

La Red Bull Alpenbrevet è il maggior evento europeo per appassionati di motorini. Da ormai sette anni, ogni edizione vede riunirsi migliaia di eroi delle due ruote provenienti da tutta la Svizzera, dai Paesi confinanti e persino dall'Inghilterra.

L'obiettivo di ognuno dei partecipanti è quello di esibire il proprio stile, divertirsi e, naturalmente, dimostrare di possedere il ciclomotore più originale e creativo.

Ma non solo, la Red Bull Alpenbrevet è un vero e proprio carnevale fuori stagione e lo scorso si sono visti numerosi partecipanti abbigliati nei modi più strampalati: da vichinghi a militari, sino a orsi, indiani o hippy.

Dopo il grande successo dello scorso anno, la 7a edizione della Red Bull Alpenbrevet si svolgerà nuovamente in Ticino il prossimo sabato 3 settembre. Alle ore 12:00 in punto il Sindaco Marco Borradori impugnerà la pistola dello starter e darà il via alla carovana più pittoresca, goliardica e originale del mondo delle due ruote.

Subito dopo la partenza del primo gruppo Borradori infilerà un casco, inforcherà un motorino e si preparerà sulla linea di partenza per dimenticare per qualche tempo il suo ruolo istituzionale e rivivere in chiave folcloristica la propria adolescenza.

Un sentimento che accomuna ognuno dei 1000 partecipanti che in questi giorni si stanno preparando a percorrere i circa 120 km della Red Bull Alpenbrevet che li porteranno a scoprire l’Alto Malcantone, passare per Luino e Maccagno sul Lago Maggiore, risalire il passo della Forcora in direzione di Indemini, gettarsi a capofitto in una lunga discesa verso Gambarogno, godersi il piano di Magadino sino a S.Antonino per poi ricominciare a salire verso il ceneri, scollinare e scendere fino a Lugano.

Marco Borradori non sarà il solo Vip a prendere parte alla 7ma edizione della Red Bull Alpen, lo scorso anno in prima linea alla partenza dallo stadio di Cornaredo era presente persino il tre volte campione del mondo di moto GP Dani Pedrosa e quest’anno potremo incontrare un vero mito del mondo dell’Enduro, un giovanissimo che ha praticamente già vinto tutto quello che c’era da vincere nelle competizioni off-road a due ruote: il britannico Jonny Walker

Tra i partecipanti ci sarà anche Kari Kreidler, il più famoso appassionato di motorini della Confederazione, noto anche per avere inciso la canzone Mi Namä isch diventata inno ufficiale del “Teffli Rally”.

(Red)