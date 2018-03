Il Ticino è scomparso dall'orarietto FFS

di Martina Salvini

A Basilea il Ticino sembrerebbe non esistere. Esagerazioni? Non proprio, e la segnalazione ci arriva proprio da una nostra lettrice, che da anni vive nella città sul Reno e che regolarmente torna in Ticino spostandosi con i mezzi pubblici. Proprio a inizio anno, pronta per tornare nel nostro Cantone, ecco la sorpresa. Sull’“orarietto”, il libretto tascabile delle FFS con i collegamenti ferroviari previsti per il 2018, il Ticino manca completamente. Se infatti lo scorso anno alle pagine 36 e 39 figuravano le corse da e per Locarno e Lugano, quest’anno non ve n’è più traccia. E a fare buona compagnia al Ticino, tra gli assenti vi sono pure Briga, Coira e Thun, località che erano invece rappresentate nell’orario tascabile precedente.

«Sono esterrefatta: il Ticino qui non esiste, siamo stati praticamente tagliati fuori», commenta la nostra lettrice. La signora ci segnala peraltro di aver già tentato, invano, di chiedere spiegazioni all’ex regia federale, senza tuttavia aver ottenuto alcun chiarimento. Risulta in effetti quantomeno curioso che da un anno all’altro siano spariti i riferimenti a cinque località svizzere. Ma c’è di più, perché come ci fa notare la nostra interlocutrice, all’ultima pagina è presente un’indicazione con cui si avvisa la clientela che “tutte le informazioni aggiornate e complete sono disponibili su internet all'indirizzo ffs.ch o al numero 0900300300”. Peccato, ci fa notare, che «per chi non ha dimestichezza con internet, il costo della chiamata sia di 1,19 franchi al minuto. Un’esagerazione solo poter avere delle informazioni», aggiunge.

Da noi contattate, le FFS motivano così la decisione di “eliminare” il Ticino. «Bisogna partire dall’assunto che per ogni “orarietto” abbiamo a disposizione 95 pagine: in queste bisogna far entrare le relazioni e le informazioni necessarie. Nel caso di Basilea vanno considerasti due elementi. In primo luogo nell’inserire le relazioni si parte scegliendo i collegamenti più utilizzati, che per Basilea sono verso Zurigo. In secondo luogo è stato necessario introdurre anche una serie di cantieri che interessano proprio l’area di Zurigo», spiega Patrick Walser, portavoce delle FFS per il Ticino. Informazioni, aggiunge, che richiedono molto spazio. 24 pagine, per la precisione, contro le 19 dell’anno scorso. 5 in pagine in più che, di fatto, hanno tagliato lo spazio dedicato al Ticino. «Si è dovuto fare una scelta. Le relazioni meno utilizzate sono state proprio quelle escluse».

Questione di spazio, insomma, e di collegamenti prioritari. Facciamo però notare al portavoce delle FFS che così facendo ci si dimentica del Ticino. «Le FFS non intendono in alcun modo tagliare fuori il Cantone – replica - basta pensare agli investimenti che le FFS hanno fatto e continuano a fare in Ticino. Bisogna però ricordare che la stragrande maggioranza degli utenti oggi si serve delle app per controllare orari e collegamenti. Pensando invece a chi non ha dimestichezza con la tecnologia, il Treno scuola e scoperta quest’anno offre anche un corso di formazione pensato per i meno giovani, in modo che possano familiarizzare con l’applicazione mobile», conclude.