Il TicinoTicket fa scuola... nei Grigioni

di Nicola Mazzi

Anche il Canton Grigioni intende seguire le orme del Ticino e introdurre una carta turistica gratuita per i trasporti pubblici. Lo ha riferito alla Südostschweiz Martin Vincenz (direttore dell’Organizzazione turistica grigionese).

Prendendo spunto proprio dal progetto Ticino Ticket i Grigioni stanno pensando di fare la stessa cosa. «In proposito abbiamo istituito un gruppo di lavoro questa estate e saremmo felici se potessimo realizzare un prodotto del genere», ha affermato con entusiasmo Vincent. Per il momento il progetto è comunque ancora in una fase di progettazione. Il costo e la fattibilità di questo nuovo prodotto sono in fase di elaborazione e di discussione con i vari soggetti coinvolti. Questi includono le associazioni di trasporto pubblico, il settore alberghiero, le destinazioni turistiche e i rappresentanti politici. Un importante sostegno e un interesse è già arrivato anche dalla Ferrovia Retica, attraverso la portavoce Yvonne Dünser.

Come aggiunge lo stesso Vincent: «l’ostacolo più grande alla carta turistica è il finanziamento. «I Grigioni, sia in termini di pernottamenti sia in termini di dimensione geografica, hanno cifre diverse dal Ticino. Ecco perché credo che il finanziamento potrebbe essere il vero nodo da sciogliere».

E il Ticino come ha reagito a questa notizia? Da noi interpellato, il Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia Christian Vitta ci dice: «Il fatto che il Canton Grigioni stia valutando delle soluzioni per offrire un prodotto simile è la dimostrazione che l’idea lanciata dal Ticino è buona. Ticino Ticket è in vigore dal 1° gennaio 2017 e in questi primi giorni dell’anno ha già riscosso un buon successo tra i turisti: questo testimonia che stiamo andando nella giusta direzione».

Ricordiamo che nei primissimi mesi dell’anno erano già 3mila le richieste di prenotazione TicinoTicket per i turisti che soggiorneranno in alberghi, ostelli o campeggi.