Il veterinario cantonale va in pensione

Dopo oltre un trentennio di attività quale veterinario cantonale, Tullio Vanzetti ha deciso di beneficiare del pensionamento anticipato. Da oggi si cerca dunque il suo sostituto: il concorso per la sua sostituzione è già stato pubblicato.

Nella sua carriera si è occupato dei numerosi compiti che la legislazione attribuisce al ruolo di veterinario cantonale, che riguardano la prevenzione e la lotta contro le malattie infettive, la protezione degli animali, il controllo delle carni, i farmaci veterinari, l’importazione e l’esportazione di animali nonché l’applicazione della legge cantonale sui cani. Tra le attività più significative coordinate dal dr. Vanzetti, si ricorda la messa in atto delle misure per la tutela del consumatore dopo la catastrofe di Cernobyl, la lotta a malattie infettive importanti come il morbo della mucca pazza, la peste suina e l’influenza aviaria, la vaccinazione delle volpi con l’eradicazione della rabbia selvatica, il costante impegno nella promozione del benessere degli animali, l’elaborazione della legge sui cani e, più recentemente, l’avvio di un progetto per la prevenzione delle mastiti e la diminuzione del consumo di antibiotici.

La sua successione

Il suo sostituto dovrà, in particolare, possedere il diploma federale di medico veterinario e, di preferenza, avere esperienza e formazioni aggiuntive nel campo della medicina veterinaria ufficiale. Ulteriori dettagli, come le modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito www.ti.ch/concorsi.

Per conto del Dipartimento della sanità e della socialità, il Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli desidera ringraziare Tullio Vanzetti per la passione e lo spirito di iniziativa dimostrata in tutti questi anni in qualità di Veterinario cantonale. A lui giungano sentiti ringraziamenti per la collaborazione contraddistinta da impegno e professionalità anche a nome del Governo.

(Red)