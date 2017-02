"Impianti di risalita: un bene per tutti"

di Andrea Bertagni

"Perché una piscina comunale, che non chiude sicuramente i suoi bilanci in pareggio, può essere finanziata, mentre un impianto di risalita deve essere in grado di coprire tutti i suoi costi, compresi quelli del suo investimento iniziale?" È netta, quanto perentoria, la domanda (retorica) che Tarcisio Cima, ex responsabile dell’Ufficio delle regioni di montagna, rivolge alla politica e a quelli che oggi "parlano in termini critici degli impianti di risalita, riesumando argomentazioni fuorvianti e luoghi comuni duri a morire". Per Cima, che si china sul tema nell’anno in cui scadrà il credito quadro votato ad hoc dal Gran Consiglio (un prossimo messaggio del Consiglio di Stato è previsto entro l’estate), non ci sono dubbi. "Gli impianti di risalita ticinesi sono infrastrutture ricreative e sportive come tutte le altre e come tali hanno bisogno di un finanziamento pubblico per funzionare".

Le piscine comunali, per restare al suo esempio, sono però finanziate dai Comuni, mentre gli aiuti per gli impianti di risalita sono cantonali.

Esatto e non ci trovo nulla di strano o contraddittorio. I Comuni nei quali sono presenti gli impianti non sono così forti come quelli degli agglomerati. Inoltre ad utilizzare queste infrastrutture non sono solo i vallerani, ma soprattutto gli abitanti delle città, che in montagna ritrovano l’importante componente naturale.

C’è chi di ce però che i finanziamenti cantonali agli impianti di risalita siano esagerati.

Ne sono a conoscenza, peccato che la realtà dica il contrario. Infatti, per gli impianti a prevalente vocazione invernale, sono stati investiti complessivamente circa 100 milioni di franchi spalmati su un quarto di secolo e per almeno un terzo sostenuti dai privati. Ma le dirò di più. Sono tanti 100 milioni in 25 anni, quando, a 25 anni dai primi investimenti (quelli di Airolo-Pesciüm), gli impianti sono ancora quasi tutti tecnicamente adeguati, funzionano bene e rispondono alle esigenze? A chi dice che sono tanti, dico anche di guardare quello che viene investito in altre parti sulle Alpi. Si accorgerà che non c’è paragone.