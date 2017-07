Impiegati di commercio, abusi frequenti

di Nicola Mazzi

Il settore degli impiegati di commercio sta vivendo un momento particolarmente delicato. Infatti ogni volta che la Commissione Tripartita decide di fare un controllo per verificare eventuali abusi salariali trova qualche cosa che non funziona. Anche gli ultimi dati relativi allo scorso anno indicano l’esistenza di un problema. Per ovviare a una situazione problematica si sta valutando l’introduzione di un CNL (Contratto normale di lavoro con minimi salariali) valido per tutti i lavoratori di questo ampio settore nel Cantone.

Ma veniamo alle cifre dei controlli, in totale, nell’arco di 4 anni e nel corso di 10 differenti inchieste, sono stati 5.189 gli impiegati controllati, di cui 2.493 assunti nel corso del 2015 e 2016 (pari al 48%). E tra questi ultimi la percentuale di salari inferiori al minimo di riferimento ha toccato il 15,8%, una percentuale molto sopra la soglia di tolleranza che è fissata al 5%. Da segnalare che si sale addirittura al 28,9% se si analizza il salario dei lavoratori frontalieri assunti negli ultimi due anni.