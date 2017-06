Imposta di circolazione, dalle lamentele ai fatti

Finora sono state raccolte 3mila firme, ne mancano ancora 4mila. Per le due iniziative popolari del PPD c’è ancora tempo fino al 26 giugno. L'appello per il rush finale.

di Martina Salvini

«Automobilisti tartassati dalle imposte unitevi!». Questo, in estrema sintesi, l’appello promosso dal PPD che, a seguito delle crescenti lamentele della popolazione, ha deciso di lanciare due iniziative popolari generiche in tema di imposta di circolazione. «All’inizio dell’anno, con l’arrivo dell’imposta di circolazione, siamo stati fortemente sollecitati dalla popolazione affinché qualcosa cambiasse. Ma lamentarsi non basta, ora occorre firmare», afferma il primo promotore, il deputato Marco Passalia. Già, perché il tempo scorre e la quota delle 7mila firme necessarie è ancora lontana dall’essere raggiunta entro il limite fissato, ossia il 26 giugno prossimo.

Sono in effetti 3.000 le sottoscrizioni arrivate per l’iniziativa “Per un’imposta di circolazione più giusta” che evidenzia come il malcontento di 135mila automobilisti ticinesi rappresenti «un chiaro segnale che l’attuale imposta di circolazione va modificata». Ecco perché i popolari democratici ritengono corretto non solo che gli automobilisti possano avere voce in capitolo, ma che sia necessario impostare un nuovo metodo di calcolo, semplificato. «Basandoci sulle emissioni di CO2 potremmo ottenere una riduzione della tassa di circolazione, andando incontro alle fasce più deboli della popolazione e alle famiglie, ma anche alle piccole imprese sul nostro territorio», spiega Passalia. Alla base c’è l’idea che lo Stato non possa continuare ad aumentare le imposte senza che i cittadini possano esprimersi.