Imposta di circolazione, iniziative quasi riuscite

Le due petizioni lanciate dal PPD per sono quasi vicine all'obiettivo delle 7mila firme e per la loro riuscita "serve un ultimo decisivo sforzo".

L'obiettivo delle 7'000 firme è vicina per le due iniziative “Per un’imposta di circolazione più giusta!” e “Gli automobilisti non sono bancomat!” lanciate dal PPD. Le iniziative chiedono da un lato che la tassa sia stabilita secondo il principio “chi più inquina, più paga” grazie al nuovo calcolo basato sulle emissioni di CO2 – il quale generà così una riduzione della tassa in particolare per le famiglie, le piccole imprese e le fasce più deboli della popolazione – e dall’altro che l’aumento deciso dal Consiglio di Stato per il 2017 sia restituito ai 135mila automobilisti sotto forma di sconto sulla prossima imposta di circolazione. Secondo gli iniziativisti in Ticino si paga l’imposta più alta della Svizzera.

In questi ultimi giorni la bucalettere popolare democratica faticava a contenere le buste inviate dai firmatari. È un segnale molto incoraggiante! Ma il traguardo non è ancora raggiunto: serve un ultimo decisivo sforzo per consentire la riuscita delle due iniziative. Insieme ce la possiamo fare! I ticinesi devono avere un’imposta di circolazione più giusta! Questo l'appello ai cittadini. La raccolta firme si concluderà lunedì 17 luglio.

(Red)