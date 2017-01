Incendi, 253 ore di lavoro per gli elicotteri

Al termine delle operazioni di estinzione dei devastanti incendi boschivi nei cantoni dei Grigioni e del Ticino, le tre imprese private ticinesi di elicotteri intervenuti per domare le fiamme fanno il bilancio. Heli Rezia, Eliticino (Tarmac Aviation) e Heli-TV hanno volato con otto elicotteri per una durata di 22 giorni e fatto oltre 3000 interventi.

La gamma includeva, oltre agli effettivi servizi antincendio, il trasporto del personale di soccorso, di materiale, così come i voli di sorveglianza. Gli elicotteri civili sono stati operativi per un totale di 253 ore. Le operazioni di estinzione incendi e di supporto degli elicotteri civili si sono svolte in stretta collaborazione con le Forze Aeree Svizzere.

Il Consigliere Nazionale Martin Candinas, presidente della Swiss Helicopter Association, ha sottolineato: "Nel momento di catastrofi e operazioni di soccorso, le imprese private di elicotteri dimostrano costantemente e distintamente le loro prestazioni. Le aziende locali di servizi con elicottero, grazie al loro lavoro quotidiano, conoscono particolarmente bene il proprio territorio e, di conseguenza, si trovano molto a loro agio oltre che ad essere motivati per la salvaguardia dello stesso."

La Swiss Helicopter Association sta lavorando con veemenza per un‘industria di elicotteri ad alta prestazione. Ancora Candinas: "In caso di emergenza, la popolazione si aspetta che arrivi prontamente aiuto per via aerea." E’ durante il lavoro quotidiano che gli equipaggi carpiscono l’addestramento necessario per tali operazioni. Martin Candinas: "E’ rassicurante sapere che in caso di emergenza, la nostra industria di elicotteri svizzera è in grado di fornire ampie capacità operative."

