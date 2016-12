Incentivi per l’efficienza energetica

Il Consiglio di Stato ticinese ha modificato il Decreto esecutivo in materia, aumentando del 30% gli incentivi per il risanamento dell’involucro termico degli edifici.

Nella propria seduta settimanale, il Consiglio di Stato ha approvato una modifica del Decreto Esecutivo del 6.4.2016 relativo all’ottenimento degli incentivi a favore dell’efficienza energetica e dello sfruttamento delle energie rinnovabili per il periodo 2016-2020. La principale novità consiste nell'integrazione degli incentivi per il risanamento dell'involucro degli edifici (programma edifici) nel programma promozionale cantonale 2016-2020. La nuova versione del Decreto esecutivo integra gli incentivi federali previsti per il risanamento dell'involucro termico degli edifici, attualmente noti come "Il Programma Edifici", aumentando del 30% il contributo concesso.

Grazie a questa modifica, richiesta a seguito della revisione dell'ordinanza sul CO2 e all'approvazione del conseguente decreto legislativo facente capo al messaggio governativo 7201, si trasferisce al Cantone la competenza e la responsabilità in materia di promozione nel settore degli edifici. Il cittadino, oltre a ricevere maggiori incentivi per gli interventi effettuati sull'involucro, avrà dunque il Cantone come unico interlocutore in materia di incentivazione in ambito energetico.

Oltre a questa integrazione si è voluto considerare l’opportunità generata dalle reti di teleriscaldamento a bassa temperatura che richiedono, per chi vi si allaccia, l’installazione di un ulteriore pompa di calore al fine di raggiungere le temperature di esercizio richieste per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria. Si è pertanto previsto di aumentare l’aliquota per l’allacciamento di edifici a questo tipo d’infrastruttura.

(Red)