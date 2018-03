Incontri regolari tra il Governo e Cassis

Giovedì 29 marzo il Consiglio di Stato accoglierà a Palazzo delle Orsoline il consigliere federale Ignazio Cassis, capo del Dipartimento federale degli affari esteri, per un incontro che permetterà di discutere lo stato delle relazioni fra il Cantone Ticino e la Confederazione e di approfondire alcuni temi politici d’attualità.

Il Governo fa inoltre sapere che "per consolidare le già buone relazioni fra Cantone Ticino e Confederazione", l'Esecutivo e il ministro ticinese hanno concordato un calendario di incontri di lavoro, che saranno organizzati a intervalli regolari. "Queste riunioni saranno utili per approfondire temi particolarmente rilevanti per il nostro Cantone, come pure per informarsi reciprocamente sugli sviluppi in corso in alcuni ambiti di importanza strategica per le relazioni fra il Ticino e la Confederazione", si legge nella nota stampa.

(Red)