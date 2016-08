Inizia la scuola per 57'000 allievi

Torna a suonare la campanella in Ticino, dove quest'anno sono in aumento gli alunni delle elementari e quelli delle medie superiori.

Lasciate le vacanze alle spalle, questa mattina in Ticino la campanella fa di nuovo sentire il suo trillo e lo fa per i quasi 57'000 allievi che da oggi tornano, o arrivano per la prima volta, sui banchi di scuola. Più di 5'400 invece i maestri impegnati nella loro istruzione.