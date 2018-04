"Istituiamo una domenica senz'auto al mese"

"Lo strepitoso e crescente successo di SlowUp nel nostro Cantone mostra chiaramente come i cittadini siano interessati a vivere una mobilità diversa, più dolce e incentrata sui rapporti interpersonali. L’interesse per tale mobilità dimostra che attraverso investimenti mirati per migliorare la sicurezza, si potrebbe realizzare un enorme potenziale anche nell’ambito degli spostamenti quotidiani e pendolari", a scriverlo oggi sono I Verdi del Ticino, i quali ritengono necessario, in questo senso, ririentare gli investimenti nell’ambito dei programmi di agglomerato che, a loro avviso, troppo spesso sono incentrati ancora sul traffico motorizzato.

Gli ecologisti, quindi, propongono d’istituire in Ticino una domenica senz’auto al mese, da marzo a ottobre: "In questo senso si potrebbe prospettare un’alternanza regionale dei luoghi dove limitare il traffico veicolare, affinché sia permesso di scoprire tutto il nostro territorio in sicurezza e al contempo si possa sensibilizzare sulle emergenze climatiche che siamo chiamati ad affrontare in questo secolo. Basta ricordare che in Svizzera, il 30% dei gas ad effetto serra prodotti provengono proprio dal settore dei trasporti e della mobilità".

Secondo I Verdi, dunque, le domeniche senz’auto potrebbero al contempo rappresentare un’ottima opportunità di valorizzazione delle nostre risorse naturali come pure dell’artigianato e del settore eno-gastronomico locale. "Insomma - concludono - una scelta vincente per un Cantone che deve cambiare marcia, verso una mobilità sostenibile".

(Red)