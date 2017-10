John Noseda frena il Governo

Con una lettera firmata il 13 ottobre, il procuratore generale John Noseda frena il Governo ticinese, il quale in merito al caso Argo1 ha deciso di costituirsi accusatore privato. Come riporta il CdT, Noseda precisa come questo passo sia ancora prematuro, dal momento che non si delinea un danno economico per le finanze dello Stato.

La lettera finirà nelle mani della Gestione e della Sottocommissione per la vigilanza, incaricate di "fare il punto in vista dell'apertura formale di ua Commissione parlamentare d'inchiesta" (CPI). Un altro tassello da confermare sarà chi concurà la CPI e chi sarà chiamato a farne parte. Per ora nessuno sembrerebbe intenzionato, questo per non finire coinvolti in un dossier che potrebbe condizionare l'esito dell'appuntamento elettorale in programma tra un anno e mezzo.

