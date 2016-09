Per la 12esima volta torna Sportissima

Domenica 11 settembre, dalle 9:30 alle 17 torna per la 12esima volta Sportissima, apprezzato evento che promuovo l’attività fisica moderata su tutto il Cantone. Ricco e attrattivo il programma messo a disposizione dagli organizzatori, da subito consultabile sull’apposito sito web www.ti.ch/sportissima.

Nello specifico, l’evento targato 2016 avrà luogo a Bellinzona (Piscina comunale) - Biasca (Pista di ghiaccio) - Capriasca (Arena Sportiva Capriasca - Val Colla) - Chiasso (Piazza Indipendenza, Stadio del ghiaccio e Piscina) - Lugano (Area Cornaredo e Lido) - Mendrisio (Oratorio Ligornetto) - Tenero-Contra (Centro sportivo nazionale della gioventù).

In tutto sono previste oltre 220 postazioni che coinvolgeranno quasi 2000 volontari di 180 società e federazioni sportive. Numerosissime le discipline che potranno essere provate: dalle arti marziali al rugby, dall’hockey subacqueo al canottaggio, dal curling alla scherma, dal tennis alle diverse attività di danza e fitness.

Partecipare è semplice: non serve iscriversi, basta presentarsi dalle 9.30 in avanti nella località prescelta, annunciarsi a un membro dello staff e svolgere una delle attività proposte.

Chi praticherà almeno 30 minuti di movimento, corrispondenti al fabbisogno giornaliero necessario per mantenersi in forma, riceverà in omaggio un mini-marsupio. Sportissima è una manifestazione gratuita, non competitiva che si svolgerà indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Gli organizzatori hanno infatti predisposto, in caso di maltempo, un programma alternativo e la maggior parte delle attività potranno in ogni caso essere praticate al coperto.

