La Destra torna alla carica

Presentata una nuova mozione, dopo la bocciatura di ieri in Gran Consiglio, con la quale si chiede la creazione della Conferenza dei Cantoni di frontiera.

Dopo la bocciatura di ieri in Parlamento della mozione datata 10 marzo 2014 con la quale si chiedeva al Consiglio di Sato di attivarsi per essere direttamente partecipativo nei negoziati che la Confederazione porta avanti con l’UE, e in particolare con l’Italia, i deputati de La Destra sono tornati oggi alla carica con una nuova mozione, sottoscritta trasversalmente da una 20ina di altri deputati, con la quale chiedono la creazione della Conferenza dei Cantoni di frontiera.

"Nonostante il dibattito in aula sia stato ristretto, diversi interventi a titolo personale hanno dimostrato l’importanza e la necessità che il Cantone si occupi seriamente di politica estera", scrivono oggi Sergio Morisoli, Paolo Pamini, Lara Filippini e Tiziano Galeazzi, i quali ritengono che "sia giunto il momento di dotarci di una forma istituzionale e di un metodo efficiente ed efficace alfine di iniziare a trattare questo capitolo di politica cantonale ormai strategico per il nostro futuro".

Secondo La Destra, "tenuto conto della particolare situazione del Ticino, è giunto il momento di elevare, formalizzare e organizzare la politica estera a livello di materia ad hoc dell’intero esecutivo cantonale, e di darle una chiara legittimità legale, istituzionale e funzionale. Non da ultimo, per sfruttare il fatto che oggi a capo degli affari esteri della Confederazione c’è il consigliere federale ticinese Ignazio Cassis".

Per questo tornano a sollecitare il Governo, chiedendogli innanzitutto di attivarsi per primo nel promuovere a livello nazionale una nuova Conferenza inter cantonale.

(Red)