La diga contro il dumping resta forte

di Nicola Mazzi

L’attività della Commissione Tripartita (CT) durante il 2016 è stata piuttosto intensa. Lo dicono le cifre e soprattutto il rapporto con il resto della Svizzera e con gli obiettivi posti dalla SECO (Segreteria di Stato dell’economia). Ricordiamo, anzitutto, il ruolo della Commissione, la quale, nell’ambito delle misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone, oltre al controllo di lavoratori distaccati e indipendenti esteri deve svolgere il compito di controllare e monitorare la situazione del mercato del lavoro locale. E questo per individuare l’eventuale presenza di dumping salariale e sociale e di combatterne la diffusione. Proprio per questo motivo, la CT può chiedere al Consiglio di Stato di introdurre un Contratto normale di lavoro (CNL) in cui vengono fissati salari minimi vincolanti, oppure, laddove esiste già un Contratto collettivo di lavoro, può conferire l’obbligatorietà generale di tale contratto con una procedura a quorum agevolati.

Sono 19 i settori economici per i quali la CT ha proposto al Governo l’introduzione di un CNL, proprio perché ha riscontrato abusi salariali. In due di essi (fabbricazione di apparecchiature elettriche e gommisti) la misura è però nel frattempo scaduta e non c’è stato bisogno di rinnovarla in quanto non sono stati riscontrati nuovi casi di dumping. In un altro settore (agenzie di prestito del personale con una massa salariale sotto l’1,2 milioni) il CNL è stato abrogato poiché è cambiato il campo di applicazione del CCL, che è ora vincolante per tutte le aziende del settore e senza un limite legato alla massa salariale.

Nel corso del 2016, oltre ai controlli svolti in 7 settori in cui è già presente un CNL, la Commissione ha voluto indagare altri settori. Le inchieste hanno permesso di verificare che in tre di essi gli abusi erano superiori alla soglia di tolleranza e pertanto ha chiesto al CdS di introdurre altrettanti nuovi contratti normali di lavoro. Si tratta degli impiegati di commercio, le agenzie di collocamento e prestito del personale (dove il tasso di abusi è stato del 27,5%) e le attività ausiliarie dei servizi finanziari (con abusi del 17,5%). Detto ciò, si fa presente che all’inizio di quest’anno erano 16 i Contratti normali di lavoro in vigore.