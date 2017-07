La famiglia ticinese del terzo millennio

di Andrea Bertagni

Il numero dei divorzi stabili, ma pur sempre alto, e il numero delle persone che si risposano in aumento non lasciano indifferente Dante Balbo, responsabile dei servizi sociali di Caritas. "Dati come questi stanno a significare che da una parte la famiglia si scioglie, ma dall’altra si ricompone anche: non viene meno il senso di famiglia, vengono meno gli strumenti per tenerla assieme". Ho come l’impressione, continua Balbo, che oggi ci sia più difficoltà rispetto al passato di reggere le frustrazioni, di tenere a bada le difficoltà. "È come se una parte della società di oggi non avesse gli strumenti giusti". Il desiderio di stabilità, sottolinea il responsabile dei servizi sociali di Caritas, non è scomparso, così come il desiderio di fermarsi, di trovare il proprio nido, di costruire qualcosa. "Tutto questo è forse figlio di questa società – annota – molto più fluida, veloce, che conosce un ritmo incalzante, dove non vengono mostrate le difficoltà necessarie a raggiungere un obiettivo". Le difficoltà invece nella vita ci sono, eccome. "Occorre solo essere capaci di affrontarle, come nel matrimonio".

Adozioni in calo perché più complicate

Sul numero di adozioni, date in diminuzione rispetto ai decenni passati, Balbo evidenzia come oggi sia diventato molto più difficile adottare rispetto al passato. Da qui il calo. "Le pratiche sono diventate molto più complicate, alcuni Paesi hanno addirittura chiuso i confini. È diventato insomma davvero difficile rintracciare il bambino nel Paese d’origine".