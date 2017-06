La farmaceutica alla ricerca di nuove leve

di Martina Salvini

La farmaceutica ticinese cerca giovani talenti. Il settore, che non conosce crisi, è in progressiva espansione e, assecondando il primanostrismo dettato dalla politica, si sta guardando intorno per cercare nuovi addetti. Un’impresa non facile, come ha ribadito ieri il presidente di Farma Industria Ticino (FIT) Giorgio Calderari in occasione della 37esima assemblea dell’associazione che riunisce 26 imprese. «Cerchiamo di renderci proattivi, facendoci conoscere dai giovani che frequentano i Politecnici in Svizzera interna e che magari non hanno mai pensato di poter far ritorno in Ticino per essere impiegati nell’industria farmaceutica», ha spiegato.

Perché se è pur vero che la realtà farmaceutica in Ticino è più piccola se paragonata al colosso di Basilea, è altrettanto vero che chi torna qui ha l’occasione di confrontarsi con le diverse attività del settore e far carriera in maniera più rapida. «Ci impegniamo a trovare profili qualificati tra i residenti, ma non possiamo chiuderci a riccio e necessariamente dobbiamo aprirci a personale estero, non solo frontalieri ma anche americani e giapponesi», ha aggiunto Calderari. Già perché il Ticino non è in grado di sfornare una quantità di profili sufficiente a coprire il fabbisogno del settore.

Ecco quindi che iniziative eccessivamente protezionistiche votata dalla politica rischiano di fare più male che bene. Ne è convinto il presidente di FIT, che oltre a non celare qualche preoccupazione per la crescita dell’onere burocratico, ha anche affrontato il tema dell’attrattività: «Ci troviamo confrontati con un Cantone che tende troppo spesso a piangersi addosso e a risultare poco ospitale per chi viene da fuori, vorremmo invece si riuscisse a trasmettere anche un po’ di positività».