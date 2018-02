La finanza cambia e diventa più digitale

di Nicola Mazzi

La scelta dell’UBS di creare a fine 2018 un centro di competenze che impiegherà fra le 80 e le 100 persone nel settore dell'Intelligenza artificiale (AI), dell'analisi di big data e nell'innovazione in Ticino non è frutto del caso.

Nel nostro Cantone, infatti, si sta guardando con molto interesse al settore del FinTech e cioè la fornitura di servizi e prodotti finanziari attraverso le più avanzate tecnologie dell'informazione. Proprio in questo senso il prossimo 20 marzo è in programma una giornata dedicata al tema che si tiene al Palacongressi di Lugano e che vede la partecipazione di diverse personalità legate al settore.

Un tema che il DFE sta portando avanti con convinzione e seguendo da vicino. Anche perché il Ticino ha la terza piazza finanziaria svizzera ed è quindi interessato alla sua evoluzione. Proprio in vista della giornata il Centro Studi Bancari ha realizzato una ricerca (con un investimento cantonale di 41mila franchi) per delineare il perimetro del settore. «L’idea - ci spiega il vicedirettore dell’ABT Alberto Stival - è quella di capire che cosa già esiste sul territorio e a che tipo di domanda si può rispondere. Una sorta di mappatura di quanto il nostro Cantone già offre. E posso dire che i risultati sono interessanti e il Ticino ne esce bene. Basti pensare alla presenza dell’Istituto Dalle Molle (che possiede un know how di livello internazionale) oppure a quanto si sta sviluppando a Chiasso con le criptovalute».