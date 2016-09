"La legge deve essere rispettata da tutti"

Presa di posizione del PS sul fermo della granconsigliera Lisa Bosia Mirra, sospettata di avere agito come "passatrice" per 4 minorenni africani.

Il Partito socialista ticinese ha deciso di prendere posizione sul fermo della sua granconsigliera Lisa Bosia Mirra, sospettata di avere funto da “passatrice” per 4 minorenni africani.

Come si può leggere in un comunicato diramato nel pomeriggio dal partito, “Il PS Ticino prende atto dell’ipotesi di reato di “favoreggiamento all’entrata illegale” formulata dalla Procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.

L’indagine è attualmente in corso, per cui non disponiamo di alcuna informazione supplementare al riguardo. Occorre sottolineare come l’identità dell’arrestata non sia stata resa pubblica col comunicato stampa citato. Questo indica, se mai se ce fosse bisogno, che vista l’indagine in corso occorrono prudenza e certezza a proposito delle informazioni che la riguardano.

Il Partito Socialista sottolinea che la legge dev’essere rispettata da tutti ed esprime la sua fiducia nel lavoro degli inquirenti e della giustizia. Il Partito Socialista ribadisce che la legge va rispettata, semmai contestata in sede politica per cambiarla, ma non violata.

Ciò detto, come Partito Socialista aspettiamo serenamente il corso della giustizia. Questa spiacevole vicenda non deve tuttavia mettere a rischio l’importante lavoro politico e il grande impegno umanitario che numerose persone della società civile stanno svolgendo sul tema della migrazione”.

