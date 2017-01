"La mia priorità va a chi non trova lavoro"

In vista del Congresso di sabato, il presidente in pectore del PPD Fiorenzo Dadò si esprime sui dossier più caldi.

di Redazione Cantonale

Sabato pomeriggio all’Espocentro di Bellinzona il congresso del PPD saluterà ed eleggerà il nuovo presidente scelto dal comitato cantonale in dicembre: Fiorenzo Dadò. Con lui abbiamo voluto fare il punto della situazione sullo stato di salute della politica cantonale, del suo partito e su quello che si aspetta per il futuro.

Lei, per carattere e atteggiamento, è una persona molto diretta. Come farà a conciliare questa sua attitudine con la carica di presidente a cui è chiesta una dote di mediazione?

Da 11 anni siedo in Gran Consiglio e da 6 sono capogruppo, ruolo quest’ultimo che richiede pazienza e capacità di contrattazione e mediazione. A Sant’Antonino i delegati PPD hanno scelto in modo chiaro il loro presidente tra 5 candidati diversi, conoscendo molto bene le nostre caratteristiche e capacità. È vero, per natura tendo ad esporre in modo chiaro le mie idee, in modo che tutti possano capirle senza equivoci. Credo che il PPD abbia bisogno di affermare le sue posizioni in modo più chiaro.

Il resto dell'intervista su http://www.e-gdp.ch