La primavera si fa largo anche in Ticino

Domenica scatta l'ora estiva e le temperature si fanno più miti. Ma per molti primavera è sinonimo di allergie, in aumento i pollini di ontano e nocciolo.

Le giornate si allungano e le temperature hanno cominciato ad alzarsi. Segnali che fan ben sperare nell’arrivo definitivo della primavera.

Un venerdì soleggiato, con temperature che toccheranno i 14 gradi, che promette un fine settimana altrettanto primaverile. Sebbene MeteoSvizzera preveda la "possibilità di qualche goccia, o fiocco sopra 500-700 metri". Nella giornata di sabato si raggiungeranno comunque gli 11 gradi. I banchi nuvolosi nella Domenica delle Palme, lasceranno spazio a qualche occhiata di sole che porterà le temperature attorno ai 12 gradi.

Con il passaggio domenica all’ora legale le giornate si allungheranno, e potremo così beneficiare ancora di più del sole che secondo le previsioni splenderà sul Ticino centrale e meridionale la prossima settimana.

Pollini e allergie

Per molti però primavera è sinonimo di allergie. Grazie anche al vento, da ieri a sud delle Alpi nell'aria è presente polline di ontano e di nocciolo in quantitativi moderati. A partire da oggi e nel week-end, su entrambi i versanti delle Alpi, i quantitativi di questi pollini saranno in aumento e si inizierà a trovare anche un po' di polline di frassino, ad inizio fioritura. Altri tipi di polline saranno pure presenti nell'aria nei prossimi giorni, in particolare quello di tasso nonché i pollini della famiglia dei cipressi, ma questi generi creano solo pochi problemi alle nostre latitudini.

Clicca qui per le informazioni sulle concentrazioni dei pollini.

(Red)