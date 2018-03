La raccolta dei vestiti la fanno i postini

Avrà luogo anche quest’anno, nel mese di aprile, la raccolta Texaid di indumenti usati nel Canton Ticino in collaborazione con la Posta Svizzera che svolge la funzione di operatrice logistica. Per tutto il mese la popolazione può deporre il sacco per la raccolta presso la cassetta della posta. Della raccolta profitta l’Associazione sezioni samaritane Ticino e Moesano.

Il sacco per la raccolta e il flyer informativo, entrambi prodotti senza impatto sul clima, sono stati già recapitati alla popolazione per posta. Il flyer contiene informazioni sia sulle modalità ecologicamente intelligenti, vantaggiose e pratiche della raccolta sia sulla possibilità per la popolazione di partecipare a un sondaggio online. Il sondaggio propone una serie di domande sull’argomento “raccolta di indumenti usati”.

Come funziona

Dal lunedì al venerdì di tutto il mese, la popolazione del Cantone Ticino può deporre il sacco per la raccolta presso la cassetta della posta. Il postino gli indumenti usati durante il suo giro quotidiano di recapito della posta. In questo modo si sfruttano le sinergie in modo ottimale, perché si eliminano i viaggi a vuoto. Successivamente, Texaid ritira i sacchi contenenti gli indumenti usati da un centro postale e li trasporta nell’impianto di smistamento di Schattdorf (UR).

Tessili usati – materie prime per nuovi prodotti

Texaid assicura la valorizzazione ecologica e professionale dei tessili conferiti. Possono essere indossati di nuovo o trasformati in strofinacci e materiale isolante e i capi di abbigliamento smessi ricevono una nuova vita percorrendo il ciclo di valorizzazione Texaid. In questo modo si possono salvaguardare risorse preziose e ridurre nettamente l’impatto sull’ambiente.

Avrà luogo anche quest’anno, nel mese di aprile 2018 la raccolta Texaid di indumenti usati nel Canton Ticino in collaborazione con la Posta Svizzera che svolge la funzione di operatrice logistica. Per tutto il mese la popolazione può deporre il sacco per la raccolta presso la cassetta della posta. Della raccolta profitta l’Associazione sezioni samaritane Ticino e Moesano.

Il sacco per la raccolta e il flyer informativo, entrambi prodotti senza impatto sul clima, sono stati già recapitati alla popolazione per posta. Il flyer contiene informazioni sia sulle modalità ecologicamente intelligenti, vantaggiose e pratiche della raccolta sia sulla possibilità per la popolazione di partecipare a un sondaggio online. Il sondaggio propone una serie di domande sull’argomento “raccolta di indumenti usati”.

Come funziona?

Dal lunedì al venerdì di tutto il mese, la popolazione del Cantone Ticino può deporre il sacco per la raccolta presso la cassetta della posta. Il postino gli indumenti usati durante il suo giro quotidiano di recapito della posta. In questo modo si sfruttano le sinergie in modo ottimale, perché si eliminano i viaggi a vuoto. Successivamente, Texaid ritira i sacchi contenenti gli indumenti usati da un centro postale e li trasporta nell’impianto di smistamento di Schattdorf (UR).

Tessili usati – materie prime per nuovi prodotti

Texaid assicura la valorizzazione ecologica e professionale dei tessili conferiti. Possono essere indossati di nuovo o trasformati in strofinacci e materiale isolante e i capi di abbigliamento smessi ricevono una nuova vita percorrendo il ciclo di valorizzazione Texaid. In questo modo si possono salvaguardare risorse preziose e ridurre nettamente l’impatto sull’ambiente.

Informazioni importanti per il conferimento

Chiudere bene i sacchi per la raccolta

Legare le scarpe appaiate

I tessili di fibre sintetiche o di materiali laminati molto sporchi e danneggiati vanno smaltiti insieme ai rifiuti domestici

Deporre all’esterno i sacchi per la raccolta solo in condizioni meteorologiche asciutte o al riparo dalle precipitazioni

Se saranno stati già raccolti molti sacchi, il postino ritirerà il sacco il giorno feriale successivo.

(Red)