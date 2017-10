La salute mentale riguarda tutti

Ricorre oggi la Giornata mondiale della salute mentale e per l'occasione è online un nuovo portale che mira a sensibilizzare e informare la popolazione sul problema.

Si apre oggi, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, un nuovo portale web dedicato alla promozione della salute mentale. Il sito traduce in italiano e adatta alla realtà ticinese un’iniziativa avviata dai Cantoni romandi nel 2016, nell’intento di sensibilizzare la popolazione e mettere a disposizione materiale informativo di qualità, come anche previsto dagli obiettivi del progetto “Alleanza contro la depressione Ticino”.

La salute mentale è un tema che riguarda tutti: “una persona su due è infatti toccata nella sua salute mentale almeno una volta nell’arco della propria vita”. Dall’ultima Indagine sulla salute in Svizzera (ISS, 2012) risulta che, in Ticino, ben un quarto della popolazione ticinese riferisce di soffrire di un disagio psicologico.

Nel nostro paese esistono varie offerte nel campo della salute mentale. Garantire alla popolazione un’informazione chiara e di qualità è un tassello fondamentale delle politiche di promozione della salute e prevenzione. Una delle priorità fissate dall’Ufficio federale della sanità pubblica è quindi di assicurare ai cittadini informazioni di base sulla salute mentale e un orientamento fra le varie offerte di aiuto e sostegno disponibili.

Per scoprire questa nuova offerta, è sufficiente collegarsi all’indirizzo www.salutepsi.ch.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile collegarsi al sito web originale www.santépsy.ch (versione tedesca: www.psygesundheit.ch), e alle pagine dell’Alleanza contro la depressione Ticino (www.ti.ch/depressione) e della Rete salute psichica Svizzera (www.npg-rsp.ch).