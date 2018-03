La scoperta della vera fecondità

di Gregorio Schira

«Ciao, come stai?». La prima, squillante, voce che sento non appena la cornetta del telefono si alza è proprio la sua: quella di Oumi, una bellissima bambina africana di 3 anni, giunta in Ticino la scorsa estate. I suoi genitori, Nicola ed Elisabetta, vivono nel Mendrisiotto e 8 mesi fa sono andati fino in Burkina Faso per abbracciarla per la prima volta.

La loro è una delle numerose storie di adozione che ogni anno coinvolgono decine di coppie nel nostro Cantone. Storie di cui forse si sente parlare poco, ma che spesso portano con sè una ricchezza incredibile. «Noi - mi raccontano in modo molto sincero Nicola ed Elisabetta - avevamo da sempre pensato all’adozione come una possibile strada, ma abbiamo cominciato a prenderla realmente in considerazione nel momento in cui abbiamo fatto seriamente i conti con il problema dell’infertilità. Facendo tutti i test medici del caso abbiamo scoperto che non c’erano particolari preclusioni, ma i figli (noi ne abbiamo sempre desiderati molti, perché veniamo tutti e due da bellissime esperienze di famiglie numerose) non arrivavano. E allora ci siamo posti la domanda: come rispondere a questo nostro grande desiderio di genitorialità? Come poter essere comunque fecondi?».

Una domanda decisiva, che obbliga a fare i conti con la “non programmabilità” della nostra vita. Una “non programmabilità” che a volte rischia di togliere il respiro. «Ma che se è vissuta all’interno di un percorso, invece, fa respirare ancora più profondamente. All’inizio - ci racconta Elisabetta - non è facile accettare che i figli non arrivino. Prevale la sofferenza, che pian piano ti imbruttisce. Tanto che diventi intollerante alla compagnia degli amici con figli, o alla felicità di quelli che ti dicono che la famiglia si allarga. Notizie che ti arrivano come pugnalate, come conferma di una tua mancanza».

«Poi però - prosegue Nicola - abbiamo incontrato alcune famiglie adottive, che magari avevano accolto figli con problemi molto grandi e che nel loro percorso erano state messe alla prova in modo veramente biblico, e che nonostante ciò ci mostravano una certezza e una fede che li rendevano capaci di generare in una maniera davvero sconfinata. Così abbiamo scoperto che si è famiglia prima e a prescindere dal numero di figli. E che si può essere fecondi in modi diversissimi. Generando figli propri, accogliendo figli generati da altri, o in generale facendo compagnia alla gente nella sua vita. Quando si prendono sul serio la vita e la sofferenza degli altri - magari accogliendoli in casa in un periodo difficile come è accaduto a noi con alcuni amici -, quello è generare. È generare tanto quanto fare dei figli».