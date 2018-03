"La Scuola che verrà" ingrana la prima

Via libera del Parlamento ai 6,7 milioni per la sperimentazione. Regge il compromesso tra PLR, PPD e PS che prevede una doppia fase test in 4 sedi delle Medie.

di Martina Salvini e Nicola Mazzi

La “Scuola che verrà”, dopo mesi di discussione, è ai blocchi di partenza. Oggi il Gran Consiglio ha infatti dato luce verde - con 51 voti favorevoli, 19 contrari e 5 astenuti - ai 6,7 milioni necessari per avviare la fase di sperimentazione in quattro sedi di scuola media (Acquarossa, Biasca, Tesserete e Caslano) e tre di elementare (Cadenazzo, Coldrerio e Paradiso).

La proposta approdata in aula, lo ricordiamo, è frutto del compromesso trovato in Commissione speciale scolastica tra PLR, PPD e PS. Un accordo i cui punti centrali sono stati riassunti dai tre relatori del rapporto di maggioranza. Il testo, ha spiegato Maristella Polli (PLR), «raccoglie l’adesione di forze politiche che hanno visioni diverse, ma che convergono sul fatto che sarebbe un errore bloccare una sperimentazione auspicabile per tentare soluzioni volte a migliorare la scuola dell’obbligo».

La deputata liberale radicale è comunque stata chiara: «Non deve essere vista come primo passo per generalizzare un modello che dovrà essere ridiscusso a tempo debito». Al contrario, la proposta è stata messa a punto «per ottenere un consenso sufficiente» e prevede una sperimentazione doppia: in due sedi di scuola media verrà testato il modello del DECS - livelli A e B superati e classi suddivise casualmente nei laboratori -, mentre in altri due istituti le classi verranno divise «sulla base di potenzialità effettive e delle competenze dei ragazzi». Il tutto per un costo totale che passa da 5,3 a 6,7 milioni, originato dall’aggiunta tra le sedi pilota della scuola media di Caslano e dalla volontà di affidare a un ente esterno la valutazione del test. «Solo la sperimentazione potrà rispondere ai molti dubbi sorti», ha quindi aggiunto Polli, pur non nascondendo perplessità sull’applicabilità della riforma a livello di scuola dell’infanzia e all’elementari.

