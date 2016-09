"La scuola che vogliamo"

Paolo Pamini e Sergio Morisoli hanno presentato martedì una loro iniziativa parlamentare denominata “La scuola che vogliamo”.

Scopo dei due esponenti di Area Liberale è riformare la legge in materia risalente al 1990, preparando inoltre il terreno per il prossimo dibattito sulla “Scuola che verrà”, quando a partire dall’anno prossimo Governo e Dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport presenteranno le nuove norme – appunto – sulla scuola.

Molteplici le innovazioni proposte da Pamini e Morisoli. Fra di esse troviamo la decentralizzazione del potere scolastico dal Dipartimento a vantaggio di docenti e istituti, la creazione di piani di studio personalizzati per promuovere l’eccellenza e l’eterogeneità, una scuola pubblica formata da istituti statali privati e parificati, un’autonomia finanziaria con un budget globale per ogni istituto, e la libertà ai genitori di scegliere la scuola per i figli all’interno di un comprensorio in modo da stimolare la competitività.

(Red)