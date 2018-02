La SSIC TI spegne 100 candeline

La Società svizzera impresari costruttori Sezione Ticino festeggia nel 2018 il centenario dalla sua costituzione. Per sottolineare questo importante anniversario sono previste diverse iniziative il cui filo conduttore sarà il legame con la realtà del nostro Cantone e il coinvolgimento della popolazione, per questo motivo i festeggiamenti per questo importante traguardo saranno “legati agli elementi del nostro territorio”, come si legge nella nota odierna.

“Per questa ragione l'Assemblea generale ordinaria si svolgerà nel Sottoceneri (a maggio al Palazzo dei congressi di Lugano) mentre l'evento commemorativo vero e proprio nel Sopraceneri (in settembre al Palacinema di Locarno). Gli omaggi che si consegneranno saranno tutti prodotti in Ticino ad esempio con la collaborazione del centro di dialettologia si sta realizzando un volumetto della collana "Voci" che sarà incentrato sulle versioni dialettali di alcuni termini legati al mondo della costruzione e appoggiandosi alle teche della RSI si sta creando un filmato che ripercorre i 100 anni della SSIC TI”.

“Il coinvolgimento della popolazione sarà un aspetto importante durante questo anno. In questo senso, in particolare pensando ai giovani (ma non solo), si è deciso di indire un concorso fotografico incentrato sulla realtà del cantiere. Fino al mese di giugno sarà possibile inviare i propri scatti sul sito www.concorsocantieri.ch che poi saranno giudicati e premiati (montepremi di 2500 franchi) in occasione della consegna del Premio Renato Antonini dedicato ai muratori nei diplomati il 3 ottobre prossimo.

Da ultimo si sono coinvolte le oltre 160 imprese associate, che rappresentano circa l'80% della massa salariale legata all'edilizia principale, per realizzare quanto possibile tramite i propri apprendisti delle piccole parti di un'opera che costituirà la scultura del centenario che verrà posata al Centro della formazione professionale di Gordola a dimostrare, simbolicamente, come la forza dell'Associazione risieda proprio nell'impegno costante nel costruire insieme il futuro di questo Cantone partendo naturalmente dal tassello fondamentale della formazione”.

(Red)