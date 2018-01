La strada "amica" dei bambini

Che cosa rappresenta la strada per bambini e ragazzi? Quali esperienze e pensieri accompagnano i tragitti quotidiani tra casa, scuola e luoghi di svago? Sono questi alcuni dei pensieri che animano l’esposizione "Strada amica", allestita presso l’atrio dello stabile amministrativo 3 del Dipartimento del territorio di Bellinzona e visitabile dal 29 gennaio al 16 febbraio 2018.

Frutto di un concorso indetto dall’i2a (istituto internazionale di architettura di Lugano), l’esposizione presenta lavori di bambini e ragazzi di scuole elementari e medie del Cantone, che attraverso varie forme espressive hanno voluto condividere che cosa significhi per loro la dimensione della strada.



La mostra incoraggia la riflessione su una tematica sempre attuale e centrale per il Dipartimento del territorio, come dimostrano le Linee guida sulla concezione dello spazio stradale all'interno delle località di recente pubblicazione. Le Linee guida e i materiali in mostra pongono al centro la valorizzazione della strada, non solo nei termini di luogo di passaggio, ma anche di socialità, di condivisione e di attenzione per il contesto territoriale.

Dove?

Sede del Dipartimento del territorio Atrio

Stabile amministrativo 3

Via Franco Zorzi 13

6500 Bellinzona

Quando?

Dal 29 gennaio al 16 febbraio, dal lunedì al venerdì (8.30 - 17.00)

(Red)