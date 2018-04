La tempesta perfetta s'è acquietata

di Martina Salvini

La tempesta perfetta, uno tsunami dell’economia, aziende sull’orlo del baratro. L’apocalisse di tre anni fa arrivò all’improvviso. Il 15 gennaio del 2015 la Banca Nazionale Svizzera, in maniera del tutto inaspettata, annunciò di rinunciare alla sua politica di difesa del tasso di cambio fisso. E così, da un giorno all’altro, non ci volevano più un franco e venti per acquistare un euro, ma bastava un franco soltanto. Il potere d’acquisto del franco era improvvisamente aumentato, portando con sé una serie di conseguenze che in molti non avevano esitato a definire disastrose.

La politica di protezione del mercato svizzero portata avanti dal 2011 dalla Banca Nazionale si era sgretolata da un giorno all’altro. E per le aziende svizzere diventava complicato essere concorrenziali nel mercato dell’area Euro. Si invocarono misure straordinarie, mentre il Governo chiese alle aziende di non prendere decisioni affrettate. Timori che si facevano ancora più pressanti in Ticino.

Il 2015 fu un anno di assestamento e poi, piano piano, il tasso di cambio del franco è tornato a crescere, un franco e cinque, uno e dieci, uno e quindici e poi, dopo più di tre anni, la scorsa settimana, si è addirittura tornati a superare la soglia dell’uno e venti. A quasi tre anni, il “FrancArmageddon” si è rivelato davvero essere la tomba dell’economia? Lo abbiamo chiesto a diversi attori economici del Cantone.