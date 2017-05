La TI 888 888 venduta per 35mila franchi

Grande successo per la prima asta di targhe online, che ha raccolto in totale 124mila franchi. Buon riscontro anche per le prime 220 targhe offerte a prezzo fisso.

Ha riscosso un successo immediato e superiore alle attese la nuova pagina web creata dal Dipartimento delle istituzioni per gestire l’acquisto delle targhe ticinesi, attiva da mercoledì 3 maggio. La prima asta, che metteva in palio cinque numeri per autoveicoli e tre per motoveicoli, ha permesso di raccogliere ben 124mila franchi.

I 570 utenti iscritti al sistema hanno presentato un totale di 178 rilanci per le prime targhe offerte, con il prezzo significativamente cresciuto rispetto alla base d’asta. L'offerta più alta è risultata quella di 35mila franchi per la TI 888 888. A seguire quella di 31'100 franchi per la TI 94 e quella di 18'400 franchi per la TI 353. Offerte molto elevate anche per le tre targhe per motoveicoli TI 20, 500 e 66666, aggiudicate – dopo 34 rilanci totali – rispettivamente a 7'200, 7'000 e 8'500 franchi.

Successo sbalorditivo anche per le prime 220 targhe offerte a prezzo fisso, a importi compresi fra 150 e 800 franchi, che hanno trovato un detentore molto velocemente per un incasso totale superiore ai 63mila franchi

Conclusa la prima fase, per la Sezione della circolazione è già tempo di accogliere le nuove offerte. Sono infatti da subito aperte, fino alle 21.00 di mercoledì 31 maggio, le aste per le targhe TI 987, 1036 e 44844 (autoveicoli) e TI 77, 333 e 1036 (motoveicoli). Un ulteriore turno è poi in programma dal 24 maggio al 4 giugno, con i numeri TI 233, 5558 e 222 333 (autoveicoli) e TI 91, 166 e 1000 (moto).

In seguito le aste si susseguiranno sul sito con questi intervalli regolari, in modo da garantire sempre un’asta attiva con numeri pregiati a disposizione. Inoltre, visto il successo riscontrato, 50-60 numeri a prezzo fisso saranno costantemente disponibili sia per autoveicoli che per motoveicoli. Il ricavato della vendita delle targhe, lo ricordiamo, servirà a coprire le spese dei programmi di prevenzione "Strade sicure" e "Acque sicure" promossi del Dipartimento delle istituzioni.

