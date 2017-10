La vignetta elettronica non s'ha da fare

di Martina Salvini

Vignetta elettronica? Secondo il Consiglio di Stato ticinese non s’ha da fare. La proposta, formulata lo scorso giugno dal Consiglio federale, è stata messa in consultazione fino al prossimo 15 ottobre. Il Ticino però solleva diverse incognite. Secondo il Governo infatti, se il principio è «senz’altro condivisibile», a oggi sono «troppi i punti aperti e gli aspetti problematici».

In primo luogo il vantaggio principale del contrassegno elettronico sarebbe legato all’introduzione di una certa flessibilità a livello di struttura tariffaria e di frazionamento temporale. Tradotto: sarebbe interessante prevedere, sulla scorta di quanto avviene già in altri Paesi dell’Europa, una sorta di vignetta di breve durata, per chi transita nel nostro Paese solo in occasione delle vacanze. Peccato però fa notare l’Esecutivo, che questa proposta sia esplicitamente già stata esclusa dal progetto del Consiglio federale.

Ricordiamo infatti che Berna ha preferito rinunciare all’introduzione di una vignetta di breve durata poiché in questo caso sarebbe stato necessario aumentarne il prezzo (da 40 a 56 franchi) per mantenere l’attuale livello di entrate (325 milioni di franchi l’anno). Ma non è tutto, perché il Consiglio di Stato stila diversi punti problematici.