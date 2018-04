L'annata anomala dell'influenza

di Nicola Mazzi

Non è ancora finita, ma ci siamo quasi. L’influenza di quest’inverno ha toccato molte persone in modo più o meno forte. E ora, con la primavera, sembra se ne stia andando, anche se non mancano i casi colpiti dal virus e infatti siamo ancora sopra la soglia epidemica. Ne abbiamo parlato con il medico cantonale Giorgio Merlani il quale ha messo in evidenza alcuni aspetti inusuali.

Dottor Merlani ci può fare un bilancio dell’influenza? L’impressione è che abbia colpito più forte degli anni scorsi. Ce lo conferma?

L’influenza di quest’anno presenta una serie di aspetti piuttosto curiosi. Il primo riguarda il fatto che è un virus circolante di tipo B, che di solito è un po’ meno virulento. In secondo luogo abbiamo osservato che ha colpito molte persone. Gli ospedali mi hanno confermato che hanno avuto un picco influenzale alla fine di gennaio più importante del solito. L’ultima settimana del primo mese dell’anno è stata piuttosto pesante con molti ricoveri e le infrastrutture erano al limite della capienza. In alcuni casi vi è stata una riduzione dei ricoveri previsti per far spazio ai casi influenzali. La situazione si è comunque risolta e il picco è poi sceso. La terza sorpresa riguarda la durata che è stata superiore a quella usuale. Di solito un’ondata influenzale dura dalle 12 alle 14 settimane. Quest’anno siamo attorno alle 16-18 settimane di epidemia. È durata circa un mese in più del normale. In definitiva abbiamo avuto un picco influenzale parecchio elevato, con un virus non propriamente tipico e con una durata maggiore del normale. Segnalo pure che abbiamo avuto alcuni ricoveri in cure intense per casi gravi, quantificare esattamente la differenza sotto questo profilo è tuttavia impossibile. Bisogna infatti dire che negli ultimi anni controlliamo i casi per gravità in modo più attivo e monitoriamo meglio la situazione.