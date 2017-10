Lavoro e occupazione, ecco le nuove misure

Sulla base del primo pacchetto di misure, presentato nel 2015, il direttore del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) Christian Vitta e il direttore della Divisione dell'economia del DFE Stefano Rizzi hanno ha presentato oggi a Bellinzona il secondo pacchetto di proposte a favore del mercato del lavoro e dell'occupazione.

Il nuovo pacchetto comprende otto misure mirate che riguardano lo sviluppo delle precedenti (incrementando e consolidando i risultati ottenuti, con un occhio di riguardo per la concorrenza leale e le relazioni con le aziende), l'utilizzo di tecnologie per un supporto tempestivo (puntando sulle tecnologie digitali per sostenere gli iscritti agli URC in una più efficace ricerca d’impiego) e un'attività di informazione e sensibilizzazione (promuovendo tra aziende e lavoratori temi sensibili o di attualità, valorizzando il partenariato sociale).

Le 8 misure

Ecco una panoramica delle otto nuove misure:

Estensione della strategia di lotta contro le "aziende fittizie" Spot promozionali “Più opportunità per tutti” Simulatore per colloqui di lavoro Definizione, pianificazione e realizzazione di ricerche d’impiego tramite supporto digitale Nuova «InfoURC» online Eventi informativi sull’applicazione del voto del 9 febbraio Sensibilizzazione sui pericoli psicosociali Rafforzamento del ruolo dell’Ufficio di conciliazione

"Rafforzare il partenariato sociale"

Vitta ha sottolineato che "si tratta di misure che in parte si integrano a quelle precedenti e in parte sono delle novità". Ad ogni modo, ha aggiunto il ministro, "il Cantone non si vuole sostituire al partenariato sociale, ma la sua intenzione è quella di rafforzarlo, offrendo la possibilità di mediazione".

È stato infine aggiunto che restano comunque perseguiti anche altri obiettivi: quello di concretizzare il controprogetto "Basta con il dumping salariale", l'iniziativa popolare "Salviamo il lavoro in Ticino" e l'iniziativa "Contro l'immigrazione di massa".

(Red)