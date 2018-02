"Le aziende abbiano più responsabilità"

di Nicola Mazzi

Il mercato del lavoro sta cambiando e con esso anche la preziosa opera del sindacato. L’Organizzazione cristiano sociale ticinese (OCST) ha presentato oggi nella sede di Lugano le sfide future e il programma per l’anno in corso. Il segretario cantonale Renato Ricciardi ha messo in evidenza alcuni concetti chiave per il sindacato: dalla contrattazione, al contratto collettivo di lavoro, passando per la formazione, la parità tra uomo e donna, la salute sul posto di lavoro e la flessibilità.

«Il nostro impegno - ha detto - è su due livelli: quello contrattuale e quello politico. E partiamo da un presupposto preciso: le imprese devono assumersi una maggiore responsabilità verso la società e quindi verso i propri dipendenti. Per questo noi richiamiamo l’attenzione verso il confronto sociale, nell’ambito della contrattazione collettiva. Oggi, ancora troppe aziende in Ticino rifiutano questo concetto base».

Un salario sociale

Entrando nel merito dei vari temi e inserendosi nel dibattito sull’iniziativa popolare che si sta discutendo in questi mesi, Ricciardi ha sottolineato l’importanza di un salario minimo analogo a quanto previsto a Neuchâtel e nel Giura e quindi di almeno 20,35 franchi l’ora. «Il salario sociale (che ha lo scopo di contenere i working poor) è un valore di riferimento di base su cui costruire poi il salario economico, il quale è frutto di una contrattazione tra le parti».

I contratti collettivi

Oltre al salario minimo, un altro strumento fondamentale per l’impresa del futuro è il contratto collettivo di lavoro (CCL). Il segretario cantonale ha ricordato il cambiamento tecnologico e digitale in atto nel mondo del lavoro e ha spiegato che la deregolamentazione selvaggia può solo danneggiare la società. Per questo l’OCST si oppone alle richieste delle associazioni industriali per l’aumento della durata dell’orario di lavoro, e di una maggiore flessibilità. «Sono pericolosi per la salute dei lavoratori». E se quindi i cambiamenti in atto porteranno nuove opportunità di lavoro, bisogna fare attenzione ai rischi che questo potrà comportare.

La formazione

Ricciardi ha insistito pure sulla formazione continua. Un aspetto rilevante nel riposizionamento sul mercato del lavoro, soprattutto in un momento di grandi cambiamenti. «La formazione dei lavoratori è da sostenere durante tutta la carriera» ha aggiunto Ricciardi.