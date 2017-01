Le misure antismog restano in vigore

Il Dipartimento del territorio informa che, nonostante le misure d'urgenza intraprese contro l'inquinamento atmosferico (vedi articoli suggeriti), la situazione critica delle PM10 è ancora riscontrabile nel Sottoceneri, in particolare nella piana del Vedeggio e nel Mendrisiotto. Nelle scorse ore la media delle PM10 registrata a Bioggio è stata di 91 μg/m3, mentre a Chiasso si sono rilevati 127 μg/m3 e a Mendrisio 119 μg/m3, quando il limite fissato dall’ordinanza federale contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) è di 50 μg/m3 .

Pertanto, tutti i provvedimenti urgenti attualmente in vigore vengono confermati anche per la giornata di domani, mercoledì 1. febbraio 2017.

Resteranno quindi in vigore, sino a nuovo avviso, le seguenti misure:

a) la limitazione di velocità generalizzata sull’autostrada a 80 km/h fra Chiasso e Rivera;

b) il divieto di sorpasso sull’autostrada per i veicoli pesanti fra Chiasso e Rivera;

c) il divieto di circolazione stradale per automobili e autofurgoni diesel EURO 3 e inferiori sulle strade cantonali e comunali del Sottoceneri. Il divieto di circolazione stradale non si applica ai furgoncini adibiti al trasporto di persone e di allievi, agli autocarri e agli autobus.

d) la fissazione della temperatura massima a 20°C in tutti gli edifici dell’amministrazione cantonale nel Sottoceneri e riscaldati con oli combustibili o con combustibili solidi.

Si ricorda che per tutta la durata di questo provvedimento, l'uso del trasporto pubblico è gratuito per tutte le zone della Comunità tariffale Arcobaleno Ticino e Moesano, escluso sui treni di lunga percorrenza (Eurocity ed Intercity), secondo le indicazioni delle imprese di trasporto. Il Dipartimento del territorio informa che eventuali titoli di trasporto acquistati erroneamente non saranno rimborsati.

(Red)